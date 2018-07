Pyrénées-Atlantiques : le braqueur d'une boulangerie repart en s'excusant

publié le 29/01/2017 à 00:23

La scène semble surréaliste mais a pourtant bien eu lieu dans la matinée du samedi 28 janvier dans une boulangerie d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), comme le raconte France Bleu Béarn. Un homme vêtu de noir avec des lunettes de soleil et une valise à la main est entré dans la petite boutique aux environs de 10h30 avant de ressortir immédiatement.



Quelques minutes plus tard, il revient, pour cette fois-ci sortir une arme et demander à la vendeuse de lui donner le contenu de la caisse. Pleine de sang-froid, elle lui déclare alors que celle-ci ne contient presque rien, entre 200 et 300 euros. Décontenancé, l'homme range son arme, tourne les talons et repart comme il est venu, s'excusant même du dérangement. Interrogée par les policiers, l'employée a déclaré que l'arme brandie par l'apprenti braqueur semblait factice.

Un hélicoptère de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques survole tout de même la ville d'Oloron-Sainte-Marie depuis la tentative de braquage pour tenter de retrouver l'homme d'une vingtaine d'années.