Drôme : une enseignante suspendue après avoir scotché ses élèves

Une institutrice de la Drôme a été mise à pied après avoir scotché ses élèves pour les punir. Isabelle, maman de deux enfants de cette école, a confié être "outrée" au micro de RTL.

publié le 25/01/2017

C'est une curieuse méthode à laquelle s'est employée une institutrice drômoise. Pour maîtriser ses élèves, l'enseignante à l'école de la Rotonde à Lapeyrouse-Mornay (Drôme) les a scotchés à leur chaise. Un type de punition que les parents ne comprennent pas. À l'image d'Isabelle, mère de deux enfants âgés de 3 et 7 ans : "La maîtresse m'a dit que ma fille était un peu dissipée, qu'elle l'a mise sur une chaise et qu'elle continuait à toucher de la pâte à modeler donc qu'elle l'a scotchée sur la chaise", raconte stupéfaite la maman au micro de RTL.



"Je sais qu'elle s'est excusée de son geste, qu'elle ne voulait pas leur faire de mal", confie Isabelle qui ne peut s'empêcher d'être choquée par l'emploi de cette méthode : "J'ai été outrée, on se dit que c'est un cauchemar, que ce n'est pas possible. Et après les choses ont été faites pour qu'elle ne soit plus là et pour moi, du moment qu'elle ne fait plus partie de l'école, c'est ce qui compte", assure cette maman pour qui le plus important se situe dans le fait que sa fille et son fils n'aient plus à faire à cette maîtresse.



Si Isabelle se dit choquée par cet événement, ses enfants n'ont visiblement pas été traumatisés : "La petite n'en parle pas et le grand a plus pris ça à la rigolade. Il a vu que les copains rigolaient donc il a trouvé ça drôle", raconte-t-elle. Ce qui n'enlève rien à son incompréhension : "Quand on voit qu'on ne peut plus, on demande de l'aide ou on sort. Je pense qu'il y a d'autres méthodes que d'en venir à ça".