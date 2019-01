publié le 15/01/2019 à 13:09

C'est une affaire particulièrement sordide sur laquelle enquêtent les gendarmes depuis le 10 janvier dernier, date à laquelle ont été retrouvés des restes humains dans les canalisations d'un immeuble d'Issoire (Puy-de-Dôme).



Ce sont les clients d'un salon de coiffure, qui ont donné l'alerte, remarquant que les toilettes du magasin étaient bouchées, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne. Un plombier est alors appelé sur place mais remarque d'étranges morceaux de couleur jaune, ainsi qu'un liquide rougeâtre, a expliqué le procureur de Clermont-Ferrand, Éric Maillaud lors d'une conférence de presse. 30 kilos de chair humaine seront au total retrouvés dans les conduites d'eaux usées.

Les enquêteurs comprennent vite que ces morceaux de corps humains proviennent de l'appartement situé au premier étage, celui du suspect. Cet homme âgé de 36 ans, déjà hospitalisé en psychiatrie, est déjà connu de la justice pour 14 condamnations pour usages de stupéfiants et vols. Placé en garde à vue, il a ensuite été interné en psychiatrie, un expert jugeant son arrestation incompatible avec son état de santé. Il n'a donc pas pu être entendu jusqu'à présent.

Un cerveau et un foie cachés dans le congélateur

Dans son appartement, les gendarmes mettent la main sur un disque de disqueuse, une scie circulaire, une scie à métaux et des couteaux couverts de sang. Ils découvrent également un cerveau et un foie humain cachés dans des sacs mis au congélateur. "Tout laisse à penser que le corps a été passé au mixeur", rapportent nos confrères du Progrès. Le suspect aurait ensuite tenté de faire disparaître le corps en le faisant passer par les toilettes.



Autre découverte, au domicile de la victime cette fois. Chez cet homme de 45 ans, sans emploi et consommant régulièrement des stupéfiants, les enquêteurs tombent sur une deuxième véritable scène de crime. L'appartement, couvert de sang, est également placé sous scellés.

Plusieurs hypothèses envisagées

Selon Le Progrès, une informations judiciaire pour meurtre devrait être ouverte dans les prochaines heures, mais déjà, deux pistes se dégagent concernant les motivations du meurtrier. L'argent d'abord, la victime venant de toucher l'héritage de son père, estimé à 100.000 euros. Mais les gendarmes ont également émis l'hypothèse d'un conflit amoureux.



L'ancienne compagne du suspect était en effet en couple avec la victime depuis quelques semaines. La jeune femme de 35 ans, également toxicomane, avait tenté de mettre fin à ses jours le 6 janvier dernier. Internée en psychiatrie depuis, son audition sera cruciale pour la suite de l'enquête.