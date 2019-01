publié le 14/01/2019 à 15:09

Elle est portée disparue depuis 5 jours. Clotilde Le Mer a quitté son domicile d'Elven, en Bretagne, le mercredi 9 janvier dernier, dans la journée, et n’a plus donné signe de vie depuis. Elle serait partie à pied. La gendarmerie du Morbihan a lancé un appel à témoins.



Clotilde Le Mer, épouse Ripoton est âgée de 36 ans. Elle est brune, aux yeux bleus, de corpulence mince et mesure 1,65m. Si ces informations ne sont pas confirmées, il se pourrait toutefois qu’au moment de sa disparition, elle portait un pantalon de sport et des chaussures de tennis de couleur violette.



Toute personne s’estimant en possession d’éléments à même de faire progresser l’enquête est invitée à appeler le 17 ou à contacter la brigade de gendarmerie de Questembert au numéro suivant : 02.97.26.10.09.