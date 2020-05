Propos racistes lors d'une interpellation : les témoins dénoncent des pressions

publié le 01/05/2020 à 16:38

L'arrestation d'un sans papier par deux policiers dans la nuit du samedi 25 eu dimanche 26 avril avait créé un tollé dans l'opinion, et provoqué une réaction de Christophe Castaner qui a ordonné une enquête de l'IGPN. En effet, la scène avait été filmée par deux riverains de l'Île-Saint-Denis, et la vidéo dans laquelle les policiers proféraient des propos racistes avait agité les réseaux sociaux.

"Un bicot, ça me nage pas comme ça", entendait-on alors sur la vidéo. Ce vendredi 1er mai on apprend que les deux hommes qui ont tourné la vidéo avaient à leur tour déposé une plainte. Selon Le Parisien, ils assurent subir des pressions de la part de certains policiers.

Convoqués par la police des polices mardi en tant que témoins, ils avaient demandé à être assisté de leur avocat, Me Arié Alimi. Or, seuls les accusé et les victimes sont normalement autorisés à un avocat à leur côté. "Sauf que dans cette affaire, mes clients sont bel et bien victimes", argumente Me Alimi au quotidien.

"Ils étaient morts de trouille au moment de tourner cette vidéo, et depuis, ils subissent un important préjudice d'anxiété et d'angoisse", assure-t-il. Il indique que ses clients subissent des pressions et ont vu passer plusieurs fois devant chez eux des véhicules de police.