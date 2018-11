publié le 15/11/2018 à 19:19

"La démonstration est faite qu'il y a une justice médiatique et une justice tout court, la vraie justice. J'en suis très content". Invité sur RTL ce jeudi 15 novembre, Me Éric Dupond-Moretti est revenu sur l'acquittement de son client, l'ancien secrétaire d'État Georges Tron, accusé de viols et d'agressions sexuelles.



L'avocat est d'abord revenu sur les versions des plaignantes. "Il y a une des dames qui raconte qu'elle est allée voir Georges Tron 26 fois, pour se faire violer, voilà ce qu'elle dit. Une autre dit : 'Je l'ai laissé me caresser la cuisse, il devait savoir que je n'étais pas consentante parce que c'est pour le boulot que je l'ai fait'. Ça ne s'appelle pas une agression sexuelle, cela s'appelle une promotion canapé", affirme celui qui est surnommé "Acquittator".

Éric Dupond-Moretti a ensuite pointé du doigt les "mensonges énormes, éhontés" des plaignantes. Il a également expliqué que des expertises avaient eu lieu, et qu'elles avaient démontré que Georges Tron n'était "pas un pervers" et que les victimes présumées "n'étaient pas crédibles". "Il est temps de mettre un terme à ce procès, et je ne crains pas l'appel car le dossier va rester comme il est", assure-t-il. "Soulagé et fatigué", Georges Tron aspire désormais "à reprendre le cours normal de sa vie, parce qu'il a été condamné par les médias", poursuit son conseil.

Enfin, Éric Dupond-Moretti est revenu sur le tweet de l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, Juliette Méadel. "Verdict désespérant pour les droits des victimes. Le doute ne doit pas bénéficier aux accusés ! C’est le retour du droit de cuissage ? #Metoo n’aura donc servi à rien ? Le parquet doit faire appel", avait-elle écrit à l'annonce de l'acquittement du prévenu.

Accusations de viols : #GeorgesTron acquitté. Verdict désespérant pour les droits des #victimes. Le doute ne doit pas bénéficier aux accusés ! C’est le retour du droit de cuissage ? #metoo n’aura donc servi à rien ? Le parquet doit faire appel. https://t.co/chTxTBw2SF — Juliette Méadel (@juliettemeadel) 15 novembre 2018

"Est-ce qu'elle a mis son nez dans le dossier ? Est-ce qu'elle est venue à l'audience ? Est-ce qu'elle sait qu'un non-lieu a été requis" (par les juges d'instruction en décembre 2013 NDLR), s'indigne l'avocat. "Comment peut-on oser, quand on ne connait pas une ligne du dossier et dans un espèce de militantisme féminisme à la noix, critiquer le verdict ? Je vais lui montrer le dossier, elle dit n'importe quoi", s'est-il emporté.