Procès du 13 novembre : qu’est que la perpétuité incompressible, requise contre Abdeslam ?

Le verdict au procès des attentats du 13 novembre est attendu mercredi prochain, le 29 juin. Les avocats de Salah Abdeslam vont plaider dans l'après-midi de ce vendredi 24 juin afin de tenter d'éviter la prison à vie à leur client. Mais sa défense est une tâche bien difficile car l'accusé n'a montré aucun remord et s'est régulièrement moqué de la cour d'assises.

Salah Abdeslam risque la perpétuité incompressible. Il s'agit d'une peine très rare, qui n'a été prononcée que quatre fois à ce jour contre Pierre Loutrel, plus connu sous le surnom de "Pierrot le Fou" et Michel Fourniret par exemple, à chaque fois pour des meurtres d'enfants accompagnés de viols ou de torture. Contrairement à la perpétuité classique, aucun aménagement de peine n'est possible pour cette condamnation.

La perpétuité incompressible équivaut à la prison à vie, mais la justice française n'emploie pas ce mot car les détenus doivent toujours avoir un infime espoir de pouvoir sortir un jour. Salah Abdeslam pourrait donc demander en théorie le réexamen de sa peine dans 30 ans mais il faudra passer par une commission de magistrat, un collège d'experts médicaux et recueillir l'avis des victimes.

