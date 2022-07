Procès du 13-novembre : pourquoi certains condamnés n'iront pas en prison

Trois personnes qui comparaissaient libres à ce procès ne vont pas retourner en prison. Même s'ils sont reconnus coupables et sont condamnés, comme tous les accusés de ce procès, mais à des peines qui oscillent entre 1 et 2 ans de prison ferme. Or, leur détention provisoire couvre cette peine.

Ces 3 hommes, qui ont aidé Salah Abdeslam après les attentats, notamment à rentrer à Bruxelles, vont pouvoir rentrer chez eux et reprendre une "vie normale" après dix mois d'audience.

La plupart des victimes ne disent ni bien, ni mal de ce verdict, à la sortie de l'audience. "Ce sont des juges professionnels qui ont tranché, ils savent ce qu'ils font" peut-on entendre. Bruno, rescapé du Bataclan, se demande tout de même si cette perpétuité incompressible contre Salah Abdeslam ne va pas "fabriquer un monstre". Tous se disent assez soulagés que ce procès se termine. Soulagés aussi de reprendre le cours de leur vie aussi normalement que possible.

