publié le 08/07/2019 à 12:59

L'administration pénitentiaire compte bien équiper les 50.144 cellules françaises d'ordinateurs d'ici trois ans. L'expérimentation est déjà en cours dans plusieurs prisons. L'objectif est de faciliter les démarches administratives et de lutter contre l'isolement des détenus.

Les cellules des maisons d'arrêt de Dijon et les centres pénitentiaires de Meaux et Nantes ont été équipées de tablettes numériques en automne dernier, d'après le Parisien Aujourd'hui en France. Avec ces outils, les prisonniers peuvent effectuer des démarches liées à leur détention comme les commandes à la cantine ou les demandes de parloir. Autre utilité : étudier des cours, aider les sourds-muets et les étrangers à communiquer par exemple. Néanmoins, tout s'effectue en intranet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un accès direct au web.

En fonction des résultats de ces tests, le dispositif sera élargi à toutes les prisons françaises pour un coût estimé de 530 millions d'euros. "Cette modernisation va dans le bon sens", déclare au Parisien Damien Pellen, premier secrétaire du Syndicat national des directeurs de prison.