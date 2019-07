Pourquoi Dieudonné a-t-il été condamné à 2 ans de prison ferme ?

publié le 06/07/2019 à 11:41

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict vendredi : trois ans de prison, dont un avec sursis, et 200.000 euros d'amende pour le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala. Sa compagne Noémie Montagne, a elle écopé de 18 mois d'emprisonnement avec sursis en tant que gérante de droit de leur société des Productions de la plume. Mais alors pourquoi de telles condamnations ?

Dieudonné a donc été condamné pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux au préjudice de sa société et pour avoir détourné à son profit des recettes en liquide de ses spectacles non comptabilisées dans les comptes des Productions de la plume. La société a d'ailleurs été condamnée à 50.000 euros d'amende pour soustraction au paiement de la TVA.

Le polémiste a commis une fraude à l'impôt sur le revenu en 2011-2012 et des fraudes à la TVA, blanchi une partie des espèces en les expédiant à l'étranger et organisé son insolvabilité pour échapper au paiement de dommages et intérêts dus à des associations antiracistes. Le tribunal a notamment dénoncé des "infractions plurielles", commises "sur une longue période, 2009-2014" par un homme "aux très nombreux antécédents tant fiscaux que judiciaires".

Plus de 657.000 euros en espèces avaient été retrouvés à son domicile en 2014, et lui et ses proches ont envoyé plus de 565.000 euros à l'étranger, principalement au Cameroun où il a des liens familiaux. L'avocate de sa compagne a d'ores et déjà exprimé son souhait de faire appel de cette condamnation.