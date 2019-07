Dieudonné : une voiture fonce sur la scène avant son spectacle dans l'Yonne

publié le 01/07/2019 à 03:19

Il était environ 18 heures dimanche 30 juin à Neuvy-Sautour (Yonne), près d'Auxerre, quand une voiture 4X4 a foncé sur l'équipe de Dieudonné, qui préparait le spectacle que donnait l'humoriste-polémiste en plein air sur un terrain situé sur cette commune. Comme souvent et pour contourner les interdictions éventuelles des élus locaux, Dieudonné a organisé cette représentation sur un terrain (sans doute privé), annonçant le lieu au dernier moment auprès de ses fans.

Selon Le Parisien, qui a pu joindre la sous-préfète Françoise Fugier, l'incident n'a fait que quelques blessés légers. La gendarmerie de Saint-Florentin est intervenue dans la foulée afin de placer l'assaillant en garde à vue. Selon les informations du quotidien, la gendarmerie indique que l'individu est "un voisin qui habite à 100 mètres de ce terrain", et qui n'a pas été bien reçu après être allé s'enquérir de ce qu'il se passait en ces lieux.

Le camp Dieudonné évoque une tentative d'assassinat

Le ton serait alors monté entre les deux camp, et le voisin serait alors revenu sur les lieux en voiture et a foncé sur la scène. "Il n'y a pas eu d'attaque terroriste et même pas d'atteinte à la personne puisqu'il (Dieudonné) n'était même pas là !", a indiqué la préfecture. Une précision apportée alors que sur le compte Facebook du polémiste, on criait à la tentative d'assassinat.

"Un homme a tenté de tuer Dieudonné en roulant à toute allure sur la scène où il répétait. Quatre personnes blessées", publiait la page officielle du réseau social. "Quelques jours avant la tentative de meurtre contre Dieudonné, la compagne de celui-ci avait reçu ce courrier de menace de mort", assurait la publication. Une hypothèse balayait donc par la préfecture.

La publication Facebook montre également des photos du 4X4 utilisé lors de l'incident, mais aussi du conducteur immobilisé par l'équipe de Dieudonné. L'assaillant a par ailleurs mordu un proche de l'ex-binôme d'Éli Semoun. Le spectacle, prévu à 20 heures, a quand même pu avoir lieu avec 30 minutes de retard.