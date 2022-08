Dans un message posté sur Instagram, Vladimir Boudnikoff, le mari d'Aya Nakamura, rassure ses fans au sujet de l'affaire des violences. Le couple a été placé en garde à vue dans la nuit du 6 août pour des faits de violences réciproques sur conjoints.

"Nous avons fait des bêtises ce soir là et c'est la vie aussi", écrit le producteur de musique sur Instagram. "La femme que j'aime et moi même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien", tient-il à préciser. "Je n'ai braqué personne. Avec aucune arme à feux, sans poudre, ni balles", poursuit-il. Il a adressé un message aux "médias français qui passent leur temps à divulguer des mensonges sur notre vie privée", qu'ils "restent à leur place et respectent notre vie privée et celle de notre famille".

Ils seront jugés en novembre prochain devant le tribunal de Bobigny, où les deux protagonistes comparaîtront pour violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info