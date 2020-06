Ron Jeremy, acteur de films porno, accusé de viols et agressions sexuelles

publié le 24/06/2020 à 15:01

Ron Jeremy, acteur star de plusieurs films pornographiques est accusé de viol sur trois victimes et d'agressions sexuelles sur une quatrième, le 23 juin, rapporte l'AFP. Selon un communiqué du procureur de Los Angeles, l'acteur de 67 ans est officiellement accusé de 4 agressions distinctes qui auraient été commises entre 2014 et 2019.

L'anonymat des victimes a été préservé par les services de la procureure Jacky Lacey, qui ont d'ailleurs renoncé à poursuivre Ron Jeremy pour une cinquième agression, remontant à 2016, faute d'éléments suffisants. Un viol aurait été commis en 2014 à son domicile de Los Angeles, les trois autres agressions sexuelles dans un bar d'Hollywood entre 2017 et 2019.

Avec une carrière de plus de 2.000 films pornographiques, démarrée en 1970, Ron Jeremy fait depuis longtemps l'objet d'accusations similaires et a été tenu à l'écart de différents événements ces dernières années.

Il a été placé en détention

Stuart Goldfarb, l'avocat de Ron Jeremy a assuré à l'AFP que ces accusations étaient une "surprise" et les a démenties en bloc. "Ce n'est pas un violeur (...) Ron, au fil des années et en raison de ce qu'il est, a été le partenaire de plus de 4.000 femmes (...) Les femmes se jettent sur lui", affirme-t-il Ron Jeremy, est apparu pour la première fois devant le tribunal, le 23 juin. Il a été placé en détention avant son inculpation plus tard dans la semaine. S'il est reconnu, il pourrait finir sa vie en prison.