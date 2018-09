Quinté+ : la dernière minute du 5 septembre à Pornichet

publié le 05/09/2018 à 06:32

Les courses ont lieu ce mercredi 5 Septembre à Pornichet. Tiercé-Quarté-Quinté dans la 9ème étape du GNT. 1ère course. Départ vers 13h47. 14 partants. Une belle étape avec un grand favori et 8 concurrents qui s’élancent en tête contre 6 à 25 m d’eux .





Cleangame n° 12 : cote entre 2 et 3/1.

Il ne compte que des victoires à ce niveau ( avec une seconde place ). Drivé par le patron, c’est la base absolue.

Aldo d’Argentre n° 6 : cote entre 8 et 10/1.

Ma dernière minute et un trotteur que j’aime bien qui vient de terminer second de Cleangame à Saint Malo. Il va faire sa course.

Aigle Jenilou n° 5 : cote entre 1 et 12/1.

Il termine fort son été et c’est une bonne chance en tête.



Barbue n° 4 : cote entre 12 et 14/1.

Elle est intermittente mais s’entend bien avec Anthony Barrier . On peut s’en méfier .



Ceylan Dairpet n° 3 : cote entre 9 et 10/1.

Tony Le Beller est très chaud au 1er poteau . Il a sa chance c’est sûr ..



Dream de Nilrem n° 2 : cote entre 14 et 15/1.

Il a des moyens mais n’est pas toujours sage. De toute façon, pour une place.



Vaquero du Mont n° 14 : cote entre 17 et 18/1.

Mon outsider. Il surprend parfois et est drivé cette fois par Nivard.



As Blue n° 1 : cote entre 21 et 23/1.

En cas de défaillance des favoris, mais pour la 5ème place.

