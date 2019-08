Canada : un Français tué par un ours

C'est une histoire absolument rarissime. Un Français a été tué par un ours alors qu'il campait dans une zone sauvage du Canada, le 15 août dernier.

Julien Gauthier, 44 ans, a été surpris en plein sommeil par un grizzli, selon les explications qu'a donné la gendarmerie royale canadienne au Parisien. Lui et son amie qui l'accompagnait dans ce voyage campaient lorsque l'ours a saisi Julien au cou et à l'épaule. L'animal a ensuite transporté l'homme dans la forêt. Son corps a été retrouvé le lendemain, dans une zone sauvage.

Julien Gauthier était un compositeur français d'origine canadienne. Il voyageait pour enregistrer et s'inspirer des sons de la nature afin d'en faire une composition. Comme il l'explique sur la plateforme en ligne de financement participatif KissKissBankBank, il souhaitait descendre durant un mois le fleuve Mackenzie en canoë-kayak sur une distance de 1.500 kilomètres.

En 2018, déjà, Julien était parti en mission aux îles Kerguelen, en Antarctique, pour monter une création musicale, qui avait été diffusée sur France Musique. Sur son site, Julien Gauthier avait répertorié ces productions. Celle du Canada aurait dû y être publiée.

Les attaques d'ours sont rares mais elles existent. Le 29 juillet dernier, un Canadien a été grièvement blessé par l'animal au ventre et aux jambes. Il a réussi à échapper à la bête sauvage grâce à son canif.