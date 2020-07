Plus de 100 vols et 300.000 euros de préjudice : trois hommes incarcérés

publié le 31/07/2020 à 00:57

Trois hommes, accusés d’une centaine de vols et de cambriolages, ont été arrêtés et déférés devant la justice lundi 27 juillet. Interpellés par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne, ils sont accusés d’avoir cambriolé de nombreuses résidences dans la région parisienne, à Rouen et au Havre.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les malfaiteurs ciblaient les personnes âgées et se faisaient passer pour des ouvriers du bâtiment ou pour des agents de régie immobilière d'office HLM dans des habitations en travaux, rapporte franceinfo. Pour faciliter les cambriolages, ils demandaient même aux personnes âgées de déposer leurs bijoux dans des verres "pour les protéger de produits nocifs qui seraient utilisés". Le butin des vols et cambriolages a été estimé à plus de 300 000 euros.

Le parquet n’a pas précisé si les suspects ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, détaille-t-on dans les colonnes de Capital. Les trois hommes sont incarcérés dans l’attente de leur procès, dont la date n’a pas été communiquée par les autorités.