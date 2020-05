publié le 12/05/2020 à 19:27

Un camion transportant des cigarettes s'est fait braquer, ce mardi 12 mai, au sud de Lyon. Il sortait tout juste de l'entreprise Logista, à Mions, l'un des plus gros centres d'approvisionnement de la région. Ce dernier fournit 14 départements en cigarettes.

D'après nos confrères de franceinfo, le braquage a eu lieu vers 6 heures du matin. Six hommes, lourdement armés et cagoulés, ont fait irruption : ils ont subtilisé le camion chargé et pris la fuite à bord d'autres véhicules. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion a finalement été retrouvé incendié et vide. Le chauffeur a légèrement été blessé, précise franceinfo.



Alors que toutes les frontières sont fermées, le trafic de cigarettes s'opère dans un contexte tendu. Il est quasi impossible de se fournir en tabac moins cher chez les pays voisins.