Christophe Castaner et Laurent Nuñez, le 20 août 2019.

et Léa Stassinet

publié le 16/09/2019 à 17:55

En neuf mois, les règlements de comptes liés à la drogue ont fait neuf morts dans la région de Marseille. Loin des 23 déplorés l'an passé, mais signe que des bandes criminelles continuent de s'entretuer pour le contrôle du trafic.

Un homme de 26 ans tué par balle dans les quartiers Nord, par des assaillants en voiture, deux hommes abattus dans une chambre d'hôtel, dont Farid Tir, figure présumée du trafic, sorti de prison un an plus tôt... La police n'a de cesse de s'attaquer aux trafics qui gangrènent les cités et se réinstallent souvent aussi vite qu'ils sont démantelés.

Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a donc décidé d'employer les grands moyens : selon une information de La Provence confirmée par RTL, pas moins de quatre ministres se rendront dans la cité phocéenne mardi 17 septembre pour présenter un nouveau plan anti-drogue.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, son secrétaire d'État Laurent Nuñez, la ministre de la Justice Nicole Belloubet ainsi que le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin feront partie du voyage. Selon nos confrères de La Provence, ils devraient notamment annoncer la création de l'Office anti-stupéfiants (Ofast), en première ligne pour mener cette lutte contre le trafic de drogue.