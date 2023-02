Pierre Palmade : ce que l'on sait du signalement pour détention d'images pédopornographiques

Dix jours après le grave accident de la route qu’il a provoqué, Pierre Palmade est visé par une nouvelle enquête, cette fois pour détention d’images pédopornographiques. L'ouverture de cette enquête fait suite au signalement d'un homme, qui a contacté lui-même la police et affirme avoir des preuves de ce qu'il avance.

L'individu en question a composé le 17 ce samedi, expliquant qu'il faisait partie de l'entourage de Pierre Palmade. Il a déclaré être en possession d'éléments qui prouvent que l'humoriste détient des images pédopornographiques. Les policiers ont pris ces accusations au sérieux et en ont informé le parquet de Paris. Une enquête préliminaire a donc été ouverte dans la foulée, confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Les enquêteurs ont auditionné ce dimanche 19 février, dans l'après-midi, l'homme qui accuse Pierre Palmade afin de vérifier la véracité de ses propos, mais aussi pour avoir accès et authentifier les éléments qu'il prétend détenir.

En parallèle, les policiers ont perquisitionné le domicile parisien du comédien durant une partie de l'après-midi, et ont notamment saisi du matériel informatique. C'est l'exploitation de ce matériel qui devrait permettre, ou non, de mettre en cause Pierre Palmade.

Prudence avant les résultats des analyses

Dans le cadre de cette enquête, Pierre Palmade n'a pas été auditionné par la brigade de protection des mineurs et peut-être qu'il ne sera jamais entendu si l'analyse de son matériel informatique ne prouve rien de répréhensible. Il faut rester prudent à ce stade.

Si l'acteur pourrait à nouveau être placé en garde à vue, l'enquête pourrait tout aussi bien être classée sans suite. Le résultat des analyses informatiques est attendu. Rappelons que désormais Pierre Palmade est assigné à résidence, sous surveillance électronique, dans un centre d'addictologie. Cela signifie qu'il n'est pas libre de ses mouvements.

Le juge a prononcé vendredi soir cette assignation dans le cadre de sa mise en examen pour l'accident de voiture, mais rien n'empêche les policiers qui travaillent sur le volet "détention d'images pédopornographiques", de l'entendre dans le cadre de leur enquête si besoin.

