publié le 06/03/2019 à 18:11

La police nationale a mis à l’honneur sur son compte Twitter, un acte de bravoure d'un de ses jeunes gardiens de la paix, en stage dans une unité à Perpignan. Le policier, alors qu’il n’était pas en service, a sauvé une maman et son bébé d’un appartement en feu, le mercredi 20 février dernier.



Il était aux alentours de 20h40 ce soir-là, quand Mohamed se trouve chez une amie. Soudain, il entend des cris. Depuis la terrasse de l’appartement, il voit une voisine située dans un logement au-dessus de lui, appeler à l’aide depuis son balcon.

Le visage noirci par la fumée, cette mère de famille l'alerte que son appartement est en feu, en tenant son bébé dans les bras, rapportent les services de la police nationale. Le policier stagiaire monte alors sur une balustrade mais ne parvient pas à saisir le bébé, la distance étant encore trop grande pour atteindre le deuxième étage.

[SAUVETAGE] Il est 20h40 à #Perpignan. Hors service, Mohamed, gardien de la paix, est chez une amie lorsqu'il entend des cris. Il sort sur la terrasse et voit une voisine du 2ème étage appeler à l'aide depuis son balcon. — Police nationale (@PoliceNationale) 4 mars 2019

Sûr de lui, Mohamed demande à cette habitante de lâcher son bébé, qu’il parvient à rattraper, avant de le confier à son amie pour qu’il soit mis en sécurité. Il invite ensuite sa mère à passer par-dessus la rambarde et glisser vers lui depuis son balcon. Il la réceptionne et la met en sécurité auprès de son fils.



Le jeune policier a ensuite organisé l'évacuation de tout l'immeuble et prévenu les sapeurs-pompiers pour que l'incendie soit maîtrisé avant qu’il ne se propage sur l’ensemble des logements. Humble, le gardien de la paix souhaitait rester discret sur son acte héroïque. C'est un de ses supérieurs qui a entrepris les démarches pour qu’il obtienne des félicitations, à sa juste valeur.