publié le 29/09/2018 à 16:40

Un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Perpignan a proposé "une heure de compassion pour les prêtres pédophiles et leurs victimes" en ses murs, vendredi 28 septembre. Pour justifier pareil événement, un morceau choisi de la Bible : "Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui", est-il inscrit au bas d'une affiche photographiée par L'Indépendant, qui relaie l'information.



Des employés de l'établissement se sont insurgés. "Une quinzaine" d'entre eux se sont rendus à l'administration pour dire leur mécontentement. "Dans un établissement de soins qui accueille des gens âgés, fragiles et malades, ce n’est pas possible d’afficher ça. Quand on voit ça, on n’a qu’une envie, c’est de ne plus travailler là", confie l'un des personnels soignants à L'Indépendant. Un pensionnaire, "choqué", a lui décidé d'arracher les affiches placardés dans l'Ehpad.

Contactée par des employés, la direction de la protection des populations - un service d'aide départemental - a invoqué "le droit d’expression mais aussi le droit de ne pas participer à l’office". "La mère supérieure (...) a dit que tout le monde avait droit au pardon, que c’était regrettable que ce soit pris comme ça, mais que c’était bien que l’on s’exprime", résume un membre de l'équipe soignante de l'Ehpad.