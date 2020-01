Perpignan : plusieurs kilos de nourriture des Restos du cœur volés

publié le 09/01/2020 à 03:55

Les locaux du centre Berges des Restos du cœur à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ont été cambriolés dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 janvier. Plusieurs centaines de kilos de nourriture ont été volées. Ces denrées étaient destinées aux personnes dans le besoin.

Les responsables sont persuadés qu'un tel vol a été commis dans l'objectif de revendre la marchandise. Selon L'Indépendant, 200 boîtes de pâté, 100 kilos de viande, 180 tablettes de chocolat, 480 portions de fromage, 396 lots de yaourts, 88 kilos de plats cuisinés, 80 barquettes de nourriture congelée, 80 paquets de café, briques de soupe et des salades au thon, ont notamment été emportés.

"Il n'y a plus de respect. On s'en prend à nos centres et on vole de la nourriture que l'on offre aux plus nécessiteux. S'attaquer aux Restos c'est insupportable", a déclaré Odile Brégand, présidente départementale de l'association, qui envisage de demander de l'aide aux Restos du cœur au niveau national. Elle devait également déposer plainte ce mercredi 8 janvier.