25/05/2019

On ignore encore les raisons de cet acte insensé. Un homme a tenté de jeter un enfant d'un pont lundi 20 mai vers 17h50 à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, après l'avoir agressé. Selon l'Indépendant, il a pris la fuite à la vue des premiers témoins.



Vendredi, la police a diffusé son portrait-robot afin de le retrouver après "cette tentative de meurtre sur mineur de 15 ans". La brigade de protection des familles de la sûreté départementale du commissariat de Perpignan parle ainsi d'un individu de type européen, âgé "entre 30 et 40 ans", "mesurant environ 1m70" aux "cheveux grisonnants".



Qui plus est l'homme ne parlerait "pas très bien" le français, laissant penser qu'il pourrait être originaire de l’Europe de l'est. Toute personne susceptible de détenir des informations peut contacter la police au 04 68 35 70 00.