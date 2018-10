Perpignan : il retrouve sa sœur kidnappée il y a 59 ans

publié le 01/10/2018 à 05:34

Ils étaient séparés depuis 59 ans. Un homme de 64 ans a retrouvé sa petite sœur près de soixante ans après son enlèvement par leur père, rapporte Le Parisien. L'histoire débute en 1958 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) alors que Michèle n'est qu'une fillette et André, son frère, un très jeune garçon. La petite fille est enlevée en pleine rue par leur père, à la suite de la séparation de ses parents, et emmenée en Algérie.



La famille de Michèle perd sa trace mais André n'a jamais cessé de la chercher et n'a jamais perdu espoir. Toutes ces années sans elle, il a collecté différents souvenirs dans une valise, dont une photo d'elle, alors fillette, sur laquelle est écrit au crayon : "À ma sœur que j'aime et que je n'oublierai jamais car toutes mes pensées sont pour elles".

Dès son adolescence, André a tout fait pour retrouver Michèle, sans savoir où elle avait été emmenée. À l'âge de 17 ans, il est en pension et entreprend des démarches auprès de l'administration, qui ne mèneront à rien. Et pour cause, entre temps, alors qu'elle était en Algérie, la fillette a fugué et, trouvée par les gendarmes, a été confiée à la DDASS en Bourgogne.

Un appel lancé sur Facebook

Il aura fallu attendre le mois d'août dernier pour qu'André perce le mystère autour de la disparition de sa sœur. Après bientôt soixante ans de recherches qui n'ont rien donné, la fille d'André lance un appel sur Facebook, suivi d'un article dans le journal L'Indépendant. Deux correspondants, qui n'ont pas révélé leur identité, donnent à André l'adresse de sa sœur, à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or).



Comme le précise Le Parisien, Michèle ne savait pas qu'elle avait un frère, et encore moins toute une famille. Durant toutes ces années, elle est devenue aide-soignante et a eu six filles. "J'ai découvert la vie de ma mère, celle de mon père (...) Je ne me souvenais de rien de notre vie à Perpignan. Tout juste d'un homme me prenant par la main pour m'emmener en Algérie", confie-t-elle au quotidien francilien.



Pourtant, quelque chose a toujours ramené Michèle à Perpignan : "Étrangement, j'avais toujours dit à mes filles qu'à la retraite j'irai me retirer à Perpignan, sans savoir pourquoi". Elle a désormais un frère pour l'y accueillir.