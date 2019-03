publié le 13/03/2019 à 13:46

Le drame est survenu mardi 12 mars. Un trentenaire a blessé une femme et un jeune homme de 17 ans. L’homme est entré inopinément à son domicile à Perpignan et aurait trouvé les deux victimes dans le lit conjugal, rapporte le journal 20 Minutes.



Après s’être armé d’un couteau, il se serait précipité sur le couple auquel il aurait porté plusieurs coups de couteau. La femme enceinte a été blessée à la cuisse et au dos. Le jeune homme de 17 ans, lui, a été touché aux mains en tentant de se protéger.

Le couple était en instance de séparation, selon L’Alsace.fr, qui explique que l’homme était venu chercher des affaires, tandis que son ex-compagne se trouvait au lit avec son nouvel amant.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Ses deux victimes ont été évacuées à l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.