publié le 06/03/2019 à 10:27

Elle va finir sa vie derrière les barreaux, sans libération possible, mais son amant, qui a tué l’époux, a obtenu une l’immunité dans cet assassinat qu’il a pourtant commis. L’histoire se déroule en décembre 2000. Mike Williams a 31 ans. Pour se détendre il va chasser les canards sur un lac au nord de la Floride. Il a prévu de partir ensuite en weekend avec sa femme Denise pour son anniversaire. Ils se connaissent depuis le lycée et viennent d’avoir une petite fille.



Après plusieurs heures, Denise qui ne voit pas son mari revenir de la chasse alerte ses proches. Le beau-père de Mike part à sa recherche, il trouve sa voiture garée près du lac. Soudain, il aperçoit le bateau, abandonné. Ce dernier appelle les autorités. Les recherches durent 44 jours. Mais comme c’est une zone marécageuse peuplée d'alligators, la police conclut que Mike est probablement tombé dans l’eau et a été dévoré.

Une troublante coïncidence

Denise se retrouve alors seule avec un bébé. Heureusement son mari a signé des contrats d’assurance-vie, trois en tout, le dernier quelques mois avant sa mort. Et heureuse coïncidence, l’assureur est le meilleur ami de Mike, Brian, qui était aussi au lycée avec eux. Il ne fait donc pas de difficultés pour lui verser les 1 millions 750.000 dollars.

Les parents de Mike, eux, ne se sont jamais faits à l’idée que leur fils a pu finir déchiqueté par un alligator. Aussi, ils sont surpris d’apprendre, quelques années plus tard, que la veuve va épouser… Brian, le meilleur ami, et l’assureur de leur fils.

Un couple d'assassins au bord de l'implosion

Mais la vérité finit par éclater. Onze ans après leurs noces, soit 16 ans après la mort de Mike, Denise et Brian se déchirent. Brian va jusqu’à enlever son épouse et la menacer avec une arme, il a peur qu’elle aille le dénoncer à la police.



Ces derniers étaient déjà amants 3 ans avant la mort de Mike. Denise ne voulait pas divorcer pour sauver les apparences. Ils ont donc imaginé le scénario du lac et des alligators. C’est Brian qui s’est chargé de tuer son meilleur ami, le mari de sa maîtresse.



Ils sont donc partis pêcher ensemble. Le plan était de jeter le mari dans le lac, comme il portait des cuissardes, il risquait de se noyer très vite. Mais Mike, sachant que sa vie était en danger avec tous ces alligators autour, a réussi à retirer sa veste et ses cuissardes. L'amant panique et l’abat alors d’une balle, pour ensuite se débarrasser du corps.

L'amant et bourreau négocie l'immunité

C’est finalement Brian, le deuxième mari, l’ancien amant, l’assureur, et le tueur, qui a avoué le plan sordide de l'assassinat. Il l’a lui-même raconté aux policiers après avoir été arrêté pour avoir menacé sa femme avec une arme.



Brian a écopé de 20 ans de prison. Mais selon lui, c'est Denise qui imaginé et orchestré l’assassinat de son premier mari pour récupérer l’assurance vie. L’avocat de Denise a eu beau expliquer qu’il n’y avait aucune preuve de l’implication de l’épouse, l’accusation disposait du témoignage de l’amant et exécutant. Qui en échange de ce témoignage, avait pu négocier avec la justice l’immunité. C’est pour cela qu’un jury a récemment condamné l’épouse et veuve à la prison à vie.