Un conducteur détourne son attention 910 fois sur un trajet de 660 km

publié le 17/10/2019 à 07:03

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur l’usage du téléphone au volant, le Groupe Sanef en partenariat avec RTL a mené avec Christophe Bourroux, une expérimentation sur un trajet Paris-Metz-Paris afin d’évaluer les risques liés à la distraction au volant. Les résultats de cette expérience sont édifiants.

Au départ de RTL à Neuilly-sur-Seine le 30 septembre, Christophe Bourroux a fait l'aller-retour entre Paris et Metz, soit 660 kilomètres, le tout équipé de lunettes de eye-tracking. Ces lunettes de l’entreprise Tobii pro, permettent d’enregistrer tous les mouvements des yeux et de savoir où le conducteur focalise son attention. Sur ce trajet, notre expert automobile a détourné son attention de la route pendant 29 minutes 50 secondes, soit 65 kilomètres sans regarder la route.

"Je n’ai pas le sentiment d’avoir été distrait. J’ai conduit comme à mon habitude, et comme j’imagine des milliers d’automobilistes", confie Christophe Bourroux. "Seulement voilà, c’est une accumulation de petits gestes (passer et recevoir des appels, consulter son GPS, sélectionner ma musique sur mon smartphone...) qui finalement, vous mettent vraiment en danger. Sans regarder la route, le temps de réaction s’allonge et un freinage d’urgence par exemple devient impossible. Les résultats font froid dans le dos !", ajoute-t-il.

L'attention baisse de 79% lorsqu'on consulte son téléphone

L’étude confirme que le téléphone reste le distracteur le plus important dans le véhicule, avec

plus de 10 minutes 25 cumulées sans regarder la route. En outre, elle démontre que l’attention sur la route chute de 79% lorsque le conducteur consulte son téléphone.

Sur les 5 dernières années, le facteur "inattention" reste un facteur significatif puisqu’il

représente 15% des accidents mortels. La distraction la plus commune reste l’utilisation du téléphone au volant. L’expérimentation relève à l’inverse que le passager ne représente pas une grande source de distraction pour le conducteur.

En effet, présent sur la moitié du trajet, celui-ci détourne l’attention 110 fois mais sur des durées infimes et plus faibles que le téléphone (soit 56 secondes au total d’inattention).