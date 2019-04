publié le 26/04/2019 à 23:44

Un squelette humain a été découvert dans la baignoire d'un appartement du centre-ville de Périgueux (Dordogne) mercredi 24 avril, rapportent Sud Ouest et France Bleu Périgueux. Le parquet indique que le squelette pourrait appartenir au dernier locataire, un homme né en 1950.



Le dernier signe de vie de celui-ci remonte à mai 2016, lorsqu'il s'était rendu à un rendez-vous médical. L'homme faisait l'objet d'un suivi régulier. De plus, ce dernier n'avait plus payé son loyer depuis 2016.

L'immeuble avait été vendu deux ans plus tard, en 2018. À deux reprises un huissier s'était rendu sur place, mais ne s'était manifestement pas attardé près de la baignoire, où se trouvait le squelette.

Le cadavre a finalement été découvert cette semaine par une entreprise chargée de nettoyer l'appartement, qui a été retrouvé dans un important désordre.



Une enquête a été ouverte pour dater la mort et tenter de l'expliquer, ainsi que confirmer l'identité de la victime. Des examens, notamment dentaires, vont être diligentés en ce sens.