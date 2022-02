Pays Basque : la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un couple

Où sont passés Roxane et Nabil ? Lundi 21 février, la police a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver la jeune femme âgée de 21 ans et son compagnon de 23 ans. Le couple n'a plus donné signe de vie depuis le 18 février dernier. Leur téléphone portable a été géolocalisé ce jour-là pour la dernière fois, au niveau du rocher de la Vierge et du phare de Biarritz, entre 17h30 et 18h20.

Roxane est une jeune femme aux yeux verts et aux cheveux lisses et noirs, qui mesure 1,68m. Elle a des taches de rousseur et plusieurs tatouages, dont un visage de femme sur le haut de la jambe et un soleil derrière l'oreille. Son ami, Nabil, pour qui aucun détail spécifique n'apparaît sur l'appel à témoins, est étudiant à l'école d'ingénieur de Bidart, précisent nos confrères du Parisien.

Des recherches ont été menées par les forces de l'ordre, notamment aux abords du phare et des falaises de Biarritz, mais toujours aucun signe des deux jeunes disparus. Toute personne détenant des informations ou ayant croisé le couple avant sa disparition est appelée à contacter le commissariat de Bayonne au 05 59 46 22 71.