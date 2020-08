Pas-de-Calais : un enfant de 9 ans meurt dans un incendie

publié le 08/08/2020 à 17:08

Un petit garçon âgé de 9 ans a péri dans l'incendie de sa maison vendredi 7 août, à Calonne-Ricouart dans le Pas-de-Calais. Le drame a eu lieu vers 18h15 alors qu'une mère et ses trois enfants se trouvaient au domicile familial, rapporte nos confrères de La Voix du Nord. Alors que la mère et deux de ses enfants, une fille et un garçon de 5 et 7 ans, ont réussi à s'extraire de la maison en feu, l'aîné de 9 ans est resté bloqué à l'intérieur.

Ce sont les pompiers, dépêchés sur place pour éteindre l'incendie, qui ont retrouvé le corps sans vie de la victime. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour la famille, souligne La Voix du Nord. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Le maire de Calonne-Ricouart a pour sa part lancé un appel à la solidarité auprès de ses administrés. Ces derniers peuvent ainsi venir déposer des dons à la mairie de la commune. Une cagnotte a également été lancée par la famille du petit Julio.