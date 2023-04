Cocaïne, héroïne, cannabis... Comment le trafic de drogue s'amplifie dans les campagnes

Sujet du jour. Le trafic de stupéfiants s'amplifie dans les campagnes. Pour lutter contre ce phénomène, la gendarmerie met en place des contrôles au bord des routes, et s'appuie sur des "sources humaines", ce qui lui permet d'identifier les problèmes liés au trafic et d'intervenir rapidement.

Pourquoi on en parle ? Comment expliquer que les drogues se déploient désormais au-delà des grandes villes ? Qui sont ces dealers des campagnes ? Comment s'organise la vente de tous ces produits illicites ?





Analyse. "En zone rurale ou en zone périurbaine, on retrouve tous types de produits. La demande de stupéfiants augmente, et devient plus présente", explique Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Et d'ajouter : "L'augmentation de la population, du flux, et de la délinquance amplifie la demande".

"Ce sont principalement des gens qui sont implantés (...) Les habitants viennent à dealer pour payer leur dose", souligne Maxime Levy, journaliste au service police-justice de RTL.



