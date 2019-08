Pas-de-Calais : les habitants d'une tour HLM relogés à cause de la délinquance

et AFP

Jean-Marc Tellier, le maire communiste d'Avion, dans le Pas-de-Calais, a pris un arrêté afin de reloger les 40 locataires d'une tour HLM visée à plusieurs reprises par des actes de

"vandalismes graves", ce vendredi 23 août.

En raison "de la persistance des désordres qui durent maintenant depuis plus de trois mois, il y a urgence" à ce que des mesures "soient prises en vue de garantir la sécurité publique ainsi que la sécurité des locataires", a-t-il indiqué. "Les trois derniers incendies ont gravement menacé la sécurité des personnes et des biens" et récemment "un important incendie s'est de nouveau déclaré dans l'immeuble, mobilisant une fois encore de nombreux moyens de secours", précise l'arrêté municipal.

Même s'il n'y a eu, à ce jour, que des dégâts matériels, "les risques sont trop élevés pour laisser perdurer la situation", selon le rapport de la mairie. C'est pourquoi, "dans un délai de trente jours, tous les locataires devront être relogés par l'ensemble des bailleurs sociaux et associations œuvrant pour le logement et intervenant sur le territoire de la commune"., indique le maire.



Le HLM en question compte 72 logements répartis sur 12 étages. "Il y a des multiples projets possibles pour l'avenir de cette tour", mais "il n'y aura plus de logements", a-t-il précisé.