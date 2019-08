Île-de-France : il est désormais possible d'échanger son HLM

publié le 02/08/2019 à 09:44

Trouver un logement social relève bien souvent du parcours du combattant. Alors quand on en trouve un, généralement on ne le lâche plus. Pourtant, au fil de la vie, les besoins peuvent évoluer, une famille qui s'agrandit, les enfants qui quittent le nid, un lieu de travail qui s'éloigne...

Depuis quelques jours, 24 bailleurs sociaux de la région parisienne participent à cette plateforme d'échange. Plus de 9.000 annonces sont déjà en ligne. Claude a profité de cette plateforme pour trouver un meilleur logement, "je me suis inscrit à 6h30, à 7h40 j'ai reçu un message de Stéphane" raconte-t-il.

Claude habitait au rez-de-chaussée, Stéphane au troisième étage. Ce dernier est invalide alors pour lui, monter les escaliers "posait un problème." Comme pour ces deux-là, plus de 100 échanges ont déjà eu lieu.

Selon Pascal Vacher, directeur de Échanger et Habiter, " sur les 700.000 demandeurs de logement sociaux en Île-de-France, près d'1/3 sont déjà locataires du parc social." Ce dispositif devrait mettre de l'huile dans les rouages un peu grippés des logements sociaux.