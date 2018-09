publié le 29/09/2018 à 15:47

Une dizaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 septembre dans les communes de Billy-Montigny et de Montigny-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais. Les violences ont éclaté après la mort d'un homme tué la veille par un gendarme près d'un campement de gens du voyage.



Entre 20 heures et 23 heures, une cinquantaine de membres de la communauté des gens du voyage et une quinzaine de caravanes ont réclamé "la libération du frère de la victime, le temps des obsèques", indique la préfecture du Pas-de-Calais. Plusieurs feux de palettes et de pneus ont été déclenchés. Samedi matin, la situation était à nouveau calme dans ces deux communes situées près de Lens.

Ces tensions surviennent après la mort d'un homme dans la nuit de jeudi à vendredi à Fouquières-lès-Lens. À la suite de vols de fret et cambriolages dans plusieurs communes, "la gendarmerie d'Arras", sous la direction du parquet d'Arras, "avait sollicité l'appui du GIGN en vue de l'interpellation de membres de l'équipe soupçonnée d'avoir commis les faits", a indiqué vendredi 28 septembre le parquet de Béthune dans un communiqué.

Une enquête ouverte

La nuit précédente, un véhicule occupé par trois personnes a été intercepté. "L'un des individus était interpellé par les gendarmes, un autre réussissant à s'enfuir, le troisième, d'après les premiers éléments recueillis, tentait de prendre la fuite avec le véhicule au moment où les gendarmes voulaient procéder à son arrestation", selon le parquet. L'un des gendarmes a fait usage de son arme de service sur l'intéressé, décédé "peu après sur place de ses blessures", selon la même source.



Une enquête du chef de coups mortels a été ouverte sous la direction du parquet de Béthune et a été confiée au service de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) en cosaisine avec la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Lille. Elle doit permettre "de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le gendarme a été amené à faire usage de son arme".