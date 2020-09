publié le 20/09/2020 à 11:08

C'est la fin d'un très long combat de plus de 70 ans. En octobre 1948, 300.000 mineurs sont en grève en réaction à leur condition de travail et la baisse de leur salaire. Quelques mois plus tard, en novembre, 3.000 d'entre eux ont été abusivement licenciés à la suite de ces mouvements de grève.

Si certaines familles ont eu accès à une indemnisation dès 2014, d'autres n'y avaient pas droit en raison d'une subtilité administrative : l'État exigeait que chaque demande soit faite par le mineur concerné. Or, plusieurs d'entre eux étaient morts, et leurs descendants dénonçaient une inégalité de traitement. C'est une joie pour les familles, les "enfants de mineurs", qui ont porté ce combat jusqu'au Conseil constitutionnel pour donner justice à leurs pères licenciés à cause de leur grève.

"C'est une grande victoire pour la corporation minière et pour la mémoire des mineurs, confie au micro de RTL Raymond Frackowiak, secrétaire du syndicat CGT chez les mineurs du Nord Pas-de-Calais, lui même fils de mineur. Au-delà de l'indemnisation il y a aussi le côté moral en mémoire d'un père qui a fait grève, qui a travaillé et qui en est mort. Je vais pouvoir aller dire à mon père que enfin il sera réhabilité."

"Beaucoup d'enfants m'expliquaient ce qu'ils ont vécu dans la misère : plus de chauffage, plus de charbon, plus de salaire, rien du tout. Il y a vraiment la joie de démontrer que l'époque était injuste et très dure vis-à-vis des mineurs", ajoute-t-il.