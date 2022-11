Paris : une victime de viol parvient à filmer son agression avec son téléphone

Un enregistrement terrible et rare. À Paris, alors qu'une jeune femme rentrait de soirée, elle a croisé la route d'un homme très insistant et la situation a basculé. L'individu l'a violée à deux reprises, mais la victime a eu l'incroyable présence d'esprit d'allumer la caméra de son téléphone et de filmer son agression. Celui-ci est jugé ce mardi 8 novembre à la cour d'assises de la capitale.

Ce soir-là, Léa s'est retrouvée bloquée contre la grille d'un restaurant par un inconnu qui semblait ne pas vouloir la lâcher tant qu'il n'était pas arrivé à ses fins. Elle a alors appuyé sur le bouton "enregistrer" de son téléphone portable. Plus tôt, l'homme l'avait embrassée avant qu'elle ne prenne la fuite, mais celui-ci a couru derrière elle et l'a finalement rattrapée.

Sur les images, plusieurs "non, non" répétés de manière désespérée sont entendus. Aux policiers, Léa a par la suite expliqué ce que l'on ne voit pas sur la vidéo. L'individu a d'abord passé sa main dans sa culotte et avant de la suivre jusqu'à chez elle et de la violer à nouveau.

Alors que l'accusé a toujours répété qu'il s'agissait d'un rapport consenti, les images tournées par la victime sont très importantes, selon son avocate. "On entend un huis clos entre un prédateur et une proie. Elle déclenche la vidéo pour l'image et non pour le son car elle se dit que personne ne la croira s'il lui arrive quelque chose et elle sait qu'il va lui arriver quelque chose", explique ainsi maître Virginie Le Roy.

Pour l'avocate, cette vidéo montre ce que l'on ne voit jamais : l'avant viol et ces harcèlements de rue qui dégénèrent. Elle a d'ailleurs demandé à ce qu'elle soit diffusée dans son intégralité au procès.

