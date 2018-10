et AFP

Une femme se trouvait entre la vie et la mort, dimanche 28 octobre à Paris, à la suite de violences conjugales présumées pour lesquelles son compagnon a été interpellé, a indiqué la police. La victime a été retrouvée le visage en sang, gisant sur le sol de son appartement du 11e arrondissement parisien dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré une source policière, confirmant une information de France Bleu Paris. Elle a été transportée à l'hôpital Beaujon de Clichy (Hauts-de-Seine).



Son compagnon, soupçonné de l'avoir frappé à plusieurs reprises en état d'ivresse, a été arrêté pour violences conjugales et outrage à agents, a ajouté la source policière. La police avait été appelée vers 2 heures du matin par des voisins, alertés par des cris et une bagarre au deuxième étage de cet immeuble situé rue Léon Frot.

En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours. Le 18 octobre, le Premier ministre Édouard Philippe a promis de ne "rien lâcher" dans la lutte contre les violences conjugales, dans une réponse sur la plateforme Change.org à une pétition de la comédienne Murielle Robin affichant plus d'un demi-million de signataires en ligne.