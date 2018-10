publié le 28/10/2018 à 06:50

Trois personnes ont été gravement blessées et l'une d'entre elles se trouve entre la vie et la mort après un grave accident survenu samedi 27 octobre peu avant 18 heures dans le XVe arrondissement de Paris.



Un automobiliste âgé de 92 ans a perdu le contrôle de sa voiture, rue de la Convention, fauchant des passants, avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin de fleurs, selon les informations de France Bleu.

Dans sa course, le véhicule a fauché un scooter, qui a été éjecté contre le magasin de fleurs. Samedi dans la soirée, son pronostic vital était toujours engagé. Deux piétons ont également été blessés. L'une des victimes a eu une jambe arrachée, précisent le Parisien et France Bleu.

Le conducteur de la voiture aurait fait un malaise au volant, selon les informations de France Bleu Paris. Il n'a été que légèrement blessé.

Un gros accident de voiture fait plusieurs blessés rue de la Convention à Paris. pic.twitter.com/UzsNQFd73q — France Bleu Paris (@francebleuparis) 27 octobre 2018

"Cela fait 26 ans que je suis là, il y a eu plusieurs accidents ici et il n'y a toujours pas de panneau stop. Il serait peut-être temps de le faire. Tous les ans il y a des accidents", a déploré un riverain au micro de BFM Paris.



"Un important accident de voiture a eu lieu rue de la Convention. Mes pensées aux blessés et à leurs proches et un grand merci aux commerçants et habitants qui ont porté secours aux blessés", a réagi sur Twitter le maire du XV arrondissement Philippe Goujon.