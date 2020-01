Paris : un réfugié somalien retrouvé mort dans un camp de migrants

publié le 21/01/2020 à 14:29

Un Somalien, âgé de 28 ans, a été retrouvé mort dans le camp de migrants de la Porte d’Aubervilliers à Paris, lundi 20 janvier. Entre 1.000 et 2.000 personnes "s'entassent dans le camp", selon les estimations des associations. Des sources concordantes ont confirmé l’évacuation de ce site d’ici la fin du mois.

Une source policière a précisé que le jeune homme a été retrouvé inanimé dans "sa tente, rue d’Aubervilliers" mais les circonstances du décès n’ont pas été éclaircies. L’enquête a été confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement parisien, rapporte Le Parisien.

Le récépissé de demande d’asile précise que le jeune homme de 28 ans avait déposé sa première demande le 2 janvier à Paris. Il vivait "depuis quelques mois", d’après Julie Lavayssière, responsable locale de l'association Utopia56, qui vient en aide aux migrants dans les campements insalubres du nord-est parisien.

La responsable d'Utopia56 a précisé que ses équipes le "connaissaient bien" et que malgré les efforts des soignants de Médecins du Monde (MdM) qui ont "tenté de [le] réanimer", en vain. "Il n'y a pas d'accueil pour les migrants, et ils n'ont pas accès aux soins non plus. On les laisse à l'abandon, et voilà les conséquences", regrette-t-elle.