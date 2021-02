Paris : un policier de la BAC condamné à 8 ans de prison pour trafic de stupéfiants

publié le 22/02/2021 à 19:22

Un policier de la BAC du XVIIIe arrondissement de Paris a été condamné à huit ans de prison ferme pour corruption, ce lundi 22 février. Il avait mis en place un réseau avec des trafiquants de drogue dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Cinq de ses collègues ont aussi été condamnés, et la justice s'est montrée très sévère.

À plusieurs reprises, la juge a levé les yeux de son papier pour fixer ceux qu'elle condamnait un par un et leur dire : "Vous avez agi comme un trafiquant de stupéfiants. Vous avez trompé l'autorité judiciaire, vous n'êtes pas dignes d'exercer la fonction de policier". Trois ont d'ailleurs été interdits de fonction publique à vie, dont le principal prévenu, "Bylka", Kabyl en verlan.

Bylka qui, a rappelé la présidente, n'a pas retiré d'argent liquide en quatre ans et qui, dans son box, a continué d'affirmer que l'assurance qu'il proposait aux dealers, c'était "du bluff sans aucune contrepartie".

"C'est un jugement qui repose sur des affirmations, je n'ai pas vu de démonstrations. Je n'ai même pas vu de nuances", démarre son avocat Maître Patrick Maisonneuve. "Même dans les temps les plus anciens, on n'admettait pas dans la justice de ce pays, qu'on puisse être condamnés sur la base de l'accusation d'un coaccusé, d'un coprévenu", poursuit-il. Il a déjà fait appel de ce jugement comme plusieurs autres avocats des cinq policiers condamnés à des peines qui vont de quatre ans de prison dont deux fermes, à un an avec sursis.