Paris : un ostéopathe en garde à vue après une plainte pour agression sexuelle

Près de 24h après la plainte d'une femme, les officiers de police du XVe arrondissement de Paris ont placé en garde à vue mercredi 22 juin un ostéopathe après des accusations d'agressions sexuelles survenues, selon la plaignante, lundi 20 juin dernier. Son cabinet a par ailleurs été fermé.

Selon le récit de la victime, que Le Parisien a pu se procurer, le praticien a d'abord retardé le rendez-vous à 20h45, au moment où il n'y avait plus personne, puis, une fois sur la table de massage, lui a demandé de "se mettre à quatre pattes" et lui a baissé sa culotte avant de commencer à la lécher. "J’ai commencé à trembler et à pleurer", confie la femme. L'homme, "rouge et en sueur", finit par se relever et s'excuser. "Mais tu ne le veux pas ?", lui a-t-il ensuite demandé.

Alors en vacances à la mer, l'ostéopathe, averti par la police de la plainte, s'est rendu lui-même au commissariat. Les enquêteurs n'ont pas mis de temps à recevoir ses aveux. Ils ont d'abord pris connaissance d'un sms d’excuse du quinquagénaire à la victime, avant que celui-ci, marié, non-connu des fichiers de la police, ne reconnaisse les faits reprochés. "Au début, c’était technique. Puis j’ai eu une pulsion", a-t-il tenté d'expliquer lors de son audition.

