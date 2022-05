Viols sur mineures : Jean-Luc Lahaye remis en liberté

Mis en examen pour "viol", "viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans" et "corruption de mineures" avant d'être placé en détention provisoire le 5 novembre à la prison de la Santé à Paris, Jean-Luc Lahaye a été remis en liberté ce mardi 24 mai, selon les informations du Parisien, confirmées par RTL.

Le chanteur sexagénaire a été libéré par la chambre d’instruction de Paris, sous contrôle judiciaire, après l'appel formé par ses avocats, rapportent nos confrères. Les deux premières demandes de remise en liberté s'étaient soldées par un rejet de la chambre d'instruction.

Jean-Luc Lahaye avait été placé en détention provisoire six mois plus tôt pour avoir été mis en cause pour des soupçons de viols sur des femmes âgées de 16 et 17 ans lors des faits, ainsi que pour détention d'images à caractère pédopornographique, abus de faiblesse et atteinte à l'intimité de la vie privée. Il aurait demandé aux jeunes femmes de se dénuder et de prendre des poses sexuelles, images qu'il aurait captées via Internet et par caméras interposées.

