Mort de deux personnes à la station Gaîté : comment mieux sécuriser le métro à Paris ?

Comment mieux sécuriser le métro à Paris ? Cette question se pose après une série d'accidents dramatiques ces derniers jours : le 15 avril dernier, une femme qui regardait visiblement son téléphone meurt percutée par un RER ; le 21 avril, une quadragénaire décède, car sa veste est restée coincée dans les portes automatiques ; le 27 avril, vers une heure du matin, deux SDF décrits comme alcoolisés sont morts, écrasés par un métro après être descendus sur les voies.

Ces accidents mortels ne sont pas si fréquents. L'an dernier, il n'y a pas eu de décès recensé par la RATP, causé par une chute sur la voie, hors acte volontaire. Mais sont-ils inévitables ?



Les quais de chaque station sont équipés de caméras de vidéosurveillance, relayées à un centre de contrôle. Il y a également la présence d'alarmes, des boutons rouges sur lesquels tout usager peut appuyer, en cas de danger, pour couper le courant électrique, et donc arrêter la rame.

"Le danger est de tous les instants"

Mais ces mesures de sécurité ne sont pas toujours suffisantes, explique à RTL Christophe Cabos, conducteur de métro et délégué syndical CGT. "Un métro, c'est plusieurs tonnes. On a beau être réactif, avoir toujours la main sur le freinage d'urgence, on n'arrête pas le métro sur quelques centimètres, quelques mètres. Le danger est de tous les instants." Alors l'opérateur public mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour rappeler aux voyageurs les bons comportements à adopter.

Certaines lignes à Paris, comme ailleurs dans d'autres villes, possèdent des vitres pour empêcher l'accès aux voies. Peut-on développer ce système à l'ensemble des lignes ? Déjà, l'installation de ces portes palières qui ne s'ouvrent que lorsque la rame est à l'arrêt est une solution onéreuse : 100 millions d'euros, par exemple, pour les 27 stations de la ligne 4 parisienne.

Ensuite, ce système n'est pas possible partout. "Ce dispositif est particulièrement adapté dans le cas d'une automatisation de ligne. C'est un objet lourd, qui demande beaucoup d'équilibre, de résistance à la poussée, de difficultés techniques à installer, en particulier sur des quais centenaires. Cela nécessite des études techniques très longues", indique Agnès Ogier, directrice du réseau ferré de la RATP.

