publié le 23/09/2019 à 12:55

C'est le troisième en trois semaines. Ce dimanche 22 septembre, un incendie s'est déclaré dans une maison de retraite de Belleville, située dans le 19ème arrondissement de Paris. Selon un bilan provisoire, le sinistre a fait trois blessés dont un grave qui a été hospitalisé.

"Il y a eu trois explosions. On nous a demandé de descendre parce qu'il y a eu beaucoup de fumée et des flammes", témoigne une résidente de l'établissement où s'est déclaré le feu sur BFM Paris.

D'après Le Parisien, les pompiers ont été appelés aux alentours de 17 heures et ont engagé 80 soldats du feu et 20 véhicules. "Leur effort s'est porté sur les sauvetages des personnes du 6ème étage et heureusement, ils ont pu en réaliser deux", témoigne le commandant Patricia Maunier, officier de communication de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le dimanche 15 septembre, un incendie s'était déclaré dans une maison de retraite du 16ème arrondissement de Paris, provoquant la mort d'un homme centenaire et intoxiquant gravement deux femmes.



Le dimanche 8 septembre, un autre incendie avait fait un blessé grave dans une maison de retraite située dans le 17ème arrondissement.