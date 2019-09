publié le 19/09/2019 à 08:47

25 mètres de long, 7 mètres de large. L'oeuvre d'art du tapis de chœur de Notre-Dame de Paris a échappé au pire lors de l'incendie le 15 avril dernier.

Commandé par Louis XVIII en 1825 et terminé en 1833, il est très rarement montré. Il y a cinq mois, il était plié et rangé dans deux caisses en bois de part et d'autre du chœur. Les caisses l'ont protégé du plomb fondu pour les flammes mais il a fallu ensuite le protéger de l'eau qui a permis d'éteindre l'incendie.

Les équipes du Mobilier National l'ont récupéré quelques jours après le drame. Sec, le tapis pèse 900 kilos mais imbibé par l'eau il pèse près de 3 tonnes. Il a donc fallu des grues et des systèmes ingénieux pour le déplacer et l'emmener dans les entrepôts du Mobilier National où il a subi d'autres traitements. Il a notamment été mis au congélateur, une méthode classique pour protéger les fibres.

Le tapis a donc été sauvé. Il est visible au Mobiliser National samedi et dimanche pour le week-end du patrimoine.