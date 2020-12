Paris : un homme s'accuse du meurtre de sa mère auprès de policiers

et AFP

publié le 14/12/2020 à 01:34

Un homme a été interpellé dimanche 13 décembre à Paris. Il s'est accusé du meurtre de sa mère auprès de policiers à proximité de l'Élysée, a appris l'Agence France-Presse de sources proches de l'enquête. L'homme, âgé de 43 ans, a été placé en garde à vue, selon les précisions de ces mêmes sources.

"Il s'est présenté ensanglanté devant les fonctionnaires de police et a déclaré avoir tué sa mère à coups de couteau", a également raconté une source proche de l'affaire. En fin d'après-midi, une femme âgée de 68 ans et "susceptible d'être la mère du mis en cause" a été retrouvée morte à son domicile à Écorpain, dans le département de la Sarthe.

Selon les premiers éléments, cette femme est morte "dans des circonstances violentes". Les gendarmes de la brigade de recherche du Mans ont été chargés de l'enquête.