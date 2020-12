Aisne : meurtre chez les sourds-muets

et Marie Bossard

publié le 03/12/2020 à 21:05

Le 31 décembre 2016, le père de Caroline Pirson se rend au domicile de sa fille à Saint Quentin, la sous-préfecture de l'Aisne. Cela fait 24 heures qu'il n'a pas eu de nouvelles de sa fille. Sa fille, sourde et muette de naissance et atteinte de la maladie de Cronh, a l'habitude de lui envoyer un message quotidiennement.

En arrivant chez sa fille, il la découvre morte dans la salle de bains, à même le carrelage. Elle porte un legging et un soutien-gorge et a le visage recouvert d'un sac poubelle. Lors de l'autopsie, le légiste va compter 16 plaies profondes au visage. Les témoins sont peu nombreux et la police ne constate aucune effraction sur la porte du logement.

Les policiers vont rapidement concentrer leurs recherches dans le milieu des sourds-muets. L'enquête montre qu'elle rencontrait souvent des hommes chez elle. Caroline Pirson a un compagnon prénommé Patrick, qui habite Lille, qui se rendait chez elle tous les week-end. Sauf le week-end du meurtre où elle l'aurait quitté. Patrick a un alibi et est écarté par la police. C'est un certain Gérald Descamps, une vieille connaissance de Caroline qui retient l'attention des policiers.

Nos invités

Tony Poulain, journaliste au Courrier Picard.

Me Caroline Jean, avocate de Gérald Descamps.

Me Gilles Laurent, avocat des parties civiles.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.