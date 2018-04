publié le 04/04/2018 à 16:36

Il n'est pas encore facile de se déplacer à vélo en ville. Dans son baromètre des villes cyclables 2017, la Fédération française des usagers de bicyclette (FUB) dresse un constat sans appel : "Les villes françaises ne permettent pas de circuler à vélo de manière simple, confortable et sécurisée".



La FUB a interrogé en ligne plus de 113.000 usagers à qui elle a demandé de noter leurs déplacements à vélo dans leur ville selon plusieurs critères. Sur les 316 villes classées - seulement celles qui ont été notées par au moins 50 personnes - seules 21 ont obtenu la moyenne.

Strasbourg arrive en tête, avec une note de 4,1 qui lui vaut un B (favorable). Les sondés apprécient les efforts de la ville en faveur du vélo, le confort des déplacements ou encore l'entretien du réseau cyclable. Aucune ville n'a atteint la note de A ou A+.

Marseille mauvaise élève

En bas du classement, on retrouve Marseille, la grande ville la moins bien notée. Avec 1,98, elle a été catégorisée G : très défavorable aux déplacements à vélo. Les sondés regrettent notamment les vols et l'absence de sentiment de sécurité et de confort à vélo.



Au sein des grandes villes, les résultats sont plutôt dispersés. Grenoble est également dans le haut du classement avec un résultat favorable et Rennes obtient un plutôt favorable. Paris, Lyon, Lille ou encore Bordeaux sont classées comme des villes moyennes. Toulouse (plutôt défavorable) et Nice (défavorable) sont également sanctionnées par les usagers insatisfaits des politiques mises en place.



79% des personnes interrogées aimeraient la création d'un réseau cyclable complet et sans coupure, et près d'un tiers des sondés aimerait voir le trafic motorisé limité en ville. La FUB donne rendez-vous dans deux ans, en 2019, pour constater si la situation se sera améliorée lors du prochain baromètre.