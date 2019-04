publié le 11/04/2019 à 18:29

Un garçon de 8 ans a été retrouvé mort dans un camping-car du camping du bois de Boulogne, situé dans le XVIe arrondissement de Paris, selon les informations du Parisien. L'enfant a été retrouvé mercredi 10 avril, peu après 22 heures. À ses côtés se trouvaient son père grièvement blessé et son frère de 4 ans en état de sidération.



Les secours ont été alertés par des proches inquiets de ne plus avoir de nouvelles des victimes. Originaire de Trélazé dans le Maine-et-Loire, la famille était venue passer quelques jours à Paris. Selon le responsable du camping, le père avait réservé le camping-car pour deux nuits.

Sur place, les pompiers ont dû briser la vitre du camping-car pour entrer, le véhicule étant verrouillé de l'intérieur.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour trouver les causes de la mort et des blessures graves constatées sur les victimes. Une autopsie sera effectuée sur le corps du petit garçon de 8 ans et une expertise du camping-car sera réalisée pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.