Le matin du 17 novembre, très tôt, à l'angle du boulevard des Italiens, une artère très passante à Paris, un conducteur de trottinette est mort après être en collision avec une camionnette. Plusieurs personnes qui travaillent à l'angle de la rue ont raconté avoir sursauté en entendant le bruit de l'impact. Il était 7h du matin. Le conducteur de la camionnette a été placé en garde à vue le matin même, selon le parquet de Paris.

Fabien travaille au café La Taverne, dans l'équipe du matin. Quand il est sorti de son café, le choc avait déjà eu lieu : "Le monsieur qui a eu un accident était allé en plein milieu du Carrefour. Il y avait sa trottinette qui était contre les barrières de travaux. La camionnette avec laquelle il a eu un accident avait tout le côté et toute l'aile avant qui était enfoncée avec un gros trou dans le pare-brise au niveau du conducteur."

"Mon collègue est arrivée une heure avant moi, vers 7 heures. Quand il est arrivé, il a essayé de donner les premiers secours. D'après ce qu'il m'a dit, un petit massage cardiaque. Ils n'ont jamais pu le ranimer", livre-t-il. Le massage cardiaque de son collègue n'aura pas suffi à sauver l'homme, celui des pompiers non plus. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée au Service du Traitement Judiciaire des Accidents (STJA), selon le parquet de Paris.

